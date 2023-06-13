Экспорт ФРГ в РФ с января по апрель упал на 58,3% по сравнению с 2021 годом

Как сообщили в Берлине, при этом резко увеличился экспорт Германии в страны СНГ

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Экспорт Германии в РФ на фоне нынешних событий на Украине и введенных антироссийских санкций сократился на €4,9 млрд или 58,3% за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (€8,4 млрд) и составил €3,5 млрд. Об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"С января по апрель 2023 года в Россию экспортировано товаров на €3,5 млрд. Это поставило РФ на 28-е место среди наиболее важных стран - получателей германских товаров (январь-апрель 2021 года - 15-е место)", - отметили в ведомстве. При этом там уточнили, что наибольшее снижение затронуло такие статьи экспорта, как автомобили и автозапчасти - с €1,6 млрд до €0,2 млрд (-€1,4 млрд) и оборудование с €1,9 млрд до €0,6 млрд (-€1,3 млрд).

В то же время, как подчеркнули в ведомстве, с начала конфликта на Украине резко увеличился экспорт Германии в страны СНГ. В частности, с января по апрель 2023 года в страны СНГ экспортировано товаров на сумму €2,9 млрд. Тем самым экспорт в эти страны вырос на €1,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (€1,4 млрд), то есть увеличился более чем вдвое (+106,4%).

За первые четыре месяца текущего года большая часть экспорта немецких товаров в страны СНГ пришлась на Казахстан (€1,1 млрд). Экспорт в Казахстан был на €0,7 млрд выше, чем за первые четыре месяца 2021 года (€0,4 млрд). Экспорт в Белоруссию и Узбекистан также увеличился с €440 млн до €617 млн и с €176 млн до €315 млн соответственно. Основными статьями экспорта ФРГ в эти страны были автомобили и запчасти, а также оборудование.