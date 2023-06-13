Беглов заявил, что на ПМЭФ учтут вкусы и привычки гостей из восточных стран

Губернатор заявил, что новые делегации означают перспективы, совместные проекты и опыт

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Объекты и инфраструктура готовы к приему гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году акцент при подготовке делался на большое количество участников из восточных стран, сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов.

"С учетом новой географии участников ПМЭФ проработаны варианты коллективного размещения, организации питания. В отелях подготовлены дополнительные инструкции на иностранных, в том числе восточных языках", - сообщил Беглов.

Губернатор отметил, что эти изменения в городе воспринимают положительно.

"Происходит смещение акцентов общей повестки и тематики форума. Меняется состав участников и география стран. Относимся к этому очень позитивно. Новые гости, новые делегации - это всегда новые перспективы, новые совместные проекты, новый опыт", - отметил он.

Вопросы здоровья участников форума организаторы не оставили без внимания, несмотря на то, что пандемия коронавируса официально закончилась, и в Петербурге в сутки фиксируют всего несколько десятков заболевших.

"Меры противодействия новой коронавирусной инфекции принимались на ПМЭФ в прошлом и позапрошлом годах. Они привычны и никого не отпугивают", - сказал губернатор.

Пункты ПЦР-тестирования участников форума работают в гостиницах, на вокзалах, в центрах аккредитации и на самой площадке форума. Как передает корреспондент ТАСС, многие гости ПМЭФ, прибывающие на Московский вокзал, прямо с поезда направляются к пункту тестирования. В нескольких пунктах с утра отмечались небольшие очереди, но ожидание не занимало больше нескольких минут.

Благоустройство перед форумом

"Подготовка города проходила традиционно. Мы ответственно относимся к одному из самых масштабных событий деловой жизни Петербурга. Весь объем работ по ремонту дорог, благоустройству, уборке, решению вопросов размещения, транспортного обеспечения участников, решен в срок и с надлежащим качеством. Площадка проведения - КВЦ "Эспофорум" - осталась прежней. Никаких новых организационных сложностей в процессе ее подготовки не возникло", - сообщил ТАСС губернатор.

Беглов заверил, что "Санкт-Петербург полностью готов к встрече гостей".

Петербургские службы по ремонту и благоустройству совместно с транспортными предприятиями заранее обследовали возможные маршруты следования гостей ПМЭФ: путь от аэропорта к местам проведения деловых мероприятий и к основным площадкам культурных событий. К форуму успели отремонтировать дорожное покрытие на Московском проспекте, привести в порядок участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, на Приморском шоссе, на Софийской и Кирочной улицах. Для удобства участников ПМЭФ по пути следования установлены указатели на объекты, связанные с проведением форума.

В период проведения ПМЭФ дорожные предприятия Санкт-Петербурга будут работать в усиленном режиме. На круглосуточное дежурство заступают 10 аварийных бригад, в их распоряжении 32 единицы техники, сообщили в пресс-службе городской администрации. В преддверии международного форума усилен контроль за комплексной уборкой автомобильных дорог.

Садово-парковые предприятия для украшения Петербурга к ПМЭФ разработали новые проекты ландшафтного дизайна в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах. Зеленые пространства вдоль Московского проспекта, на Площади Победы и на Пулковском шоссе до аэропорта и в центре Санкт-Петербурга украсили цветочными композициями, у Московских ворот устроен партерный цветник. Высажено порядка 100 деревьев, более 6 700 кустарников и 333 тыс. однолетних цветов, размещено около 1 370 подвесных конструкций с живыми цветами, также город украшен флагами и баннерами с тематикой ПМЭФ.

ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.