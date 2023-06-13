Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам. Документ инициирован группой депутатов 7-го созыва Госдумы и принят в первом чтении 17 октября 2018 года.

Как следует из документа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

Такси - единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП - 2,025 млн рублей.

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.

Ко второму чтению Госдума одобрил поправки, согласно которым в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Между тем ранее Минтранс РФ настаивал на том, чтобы отложить вступление документа в силу до 1 сентября 2025 года. Как пояснил ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, решение о вступлении в силу документа с 1 сентября 2024 года - компромиссное, его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Также ко втором чтению изменяется порядок определения страхового тарифа, а также страховой премии по каждому из рисков, подлежащих страхованию, исходя из расчета на одного пассажира или одно транспортное средства в зависимости от видов транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов, в том числе об обеспечиваемого перевозчиком уровня безопасности перевозок и технического состояния транспортных средств перевозчика.

Предварительные расчеты показывают, что плата за этот вид страхования в год может составить около 2,5 тыс. рублей, указал Анатолий Аксаков.