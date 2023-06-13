В Свердловской области внедрят механизм, позволяющий отслеживать миграцию жителей

Данные помогут своевременно принимать решения по развитию транспортной, экономической, социальной инфраструктуры исходя из количества жителей на территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют внедрить новый модуль геоинформационной системы, позволяющий отслеживать миграционные потоки в регионе. Данные помогут своевременно принимать решения по развитию транспортной, экономической, социальной инфраструктуры исходя из количества жителей на территории, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Геоинформационная система - это один из важных инструментов цифровой трансформации региона, которую мы ведем по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ее внедрение повысит эффективность управления социально-экономическим развитием области за счет формирования единого, полного, непротиворечивого информационного пространства Свердловской области. В базе системы находится уже 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области и на их основе принимать управленческие решения", - цитирует департамент министра цифрового развития и связи региона Михаила Пономарькова.

Компания "Ростелеком" займется разработкой программно-аппаратного модуля "Анализ геоданных", который станет частью региональной геоинформационной системы. Так, модуль будет формировать информацию о миграции, используя данные мобильных операторов. Данные помогут муниципальным и региональным органам власти принимать решения по устойчивому развитию Свердловской области, опираясь на данные о количестве жителей и его изменении. Система позволит оптимизировать территориальное планирование, а также модернизировать транспортную инфраструктуру и маршрутную сеть.

Внедрение данного механизма служит достижению целей нацпроекта "Цифровая экономика" в сфере государственного управления, добавили в департаменте.