В Крыму заявили о 40% загруженности средств размещения

Это на 25-30% ниже по сравнению с 2022 годом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Загрузка средств размещения в Крыму в начале высокого туристического сезона из-за отсутствия авиасообщения составляет около 40%. Это в среднем на 25-30% ниже по сравнению с прошлом годом, рост бронирования ожидается в июле-августе, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"У нас традиционно считается, что высокий сезон начинается в мае - средний процент загрузки по майским праздникам составил 45-50%, были средства размещения, загруженные на 80% и более. Сейчас средний уровень загрузки ниже, чем в прошлом году на 25-30%, загрузка в среднем около 37-40%. В следующие месяцы она выше, но, учитывая короткое плечо бронирования, мы ждем, что июль-август мы отработаем нормально - не отлично, но хорошо. То есть мы прогнозируем непростой сезон, но уверены, что он пройдет хорошо", - сказал Волченко, добавив, что многие отели в этом сезоне снизили цены на размещение.

При этом, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, уровень бронирования санаториев, обеспечивающих санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан, на лето 2023 года составляет 70-80%. Для повышения транспортной доступности крымских курортов к началу летнего сезона увеличено количество поездов - в настоящее время на поездах "Таврия" в Крым можно приехать из 43 регионов страны. Увеличено количество досмотровых комплексов, и сокращено время прохождения досмотра на Крымском мосту.

"Поток туристов, путешествующих железнодорожным транспортом, увеличился на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом основной поток - это автотуристы, их доля составляет в среднем 70%", - отметили в министерстве.

Снижение цен и отложенный спрос

По словам представителей курортной отрасли, загрузка отелей и санаторно-курортных комплексов в этом сезоне очень неоднородна - на южном берегу Крыма в некоторых отелях она достигает 75-90%, в восточной части полуострова - 20-30%. Кроме того, заметно сократилась глубина бронирования.

"На август мы сейчас видим 20%, в прошлом году уже зимой знали, что в июне будет 50%, в июле - 60%. Сейчас гости чаще едут на машинах, выбор отеля порой делается в последний момент, так как разница в цене между отелями одного сегмента минимальна. Гость может два дня пожить в Судаке, два в Алуште, неделю в Ялте, или заехать в отель на пару дней, потом продлить еще на три. То есть мы утром знаем, что нас 50%, а вечером - 90%. Это очень сильно влияет на нашу возможность прогнозировать бизнес, набирать персонал и так далее", - рассказал генеральный менеджер отеля Riviera Sunrise в Алуште Дмитрий Гладков.

На фоне падения загрузки многие отельеры снижают цены, а также предлагают различные акции - например, бесплатное проживание детей, семь ночей по цене пяти, а некоторые - даже бесплатное размещение в отелях Ростова-на-Дону для тех, кто едет в Крым на машине. Туроператоры прогнозируют, что эти и другие шаги дадут результат и сезон в Крым состоится.

"Мы надеемся, что в пик сезона отельерам Крыма удастся выйти на 45-50% по загрузке, какие-то отели будут загружены на 100%. Кроме того, мы уже наблюдаем отложенный спрос, так как многие хотели бы поехать в Крым, но просто не могут позволить себе потратить двое и более суток на дорогу", - сказала ТАСС официальный представитель туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Всего в настоящее время в Крыму работает 1 100 классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий. С 2014 года на территории региона открыто 60 новых отелей и санаториев почти на 3,5 тыс. номеров, проведена модернизация 509 объектов размещения.