В Ростовской области трудоустроили почти 300 переселенцев из новых регионов РФ

Они начали работать резчиками труб и заготовок, слесарями-ремонтниками, инженерами и машинистами крана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Почти 300 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей трудоустроились в Ростовской области с начала 2022 года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.

"[С начала 2022 года прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей] оказано 10,7 тыс. консультационных услуг по вопросам трудоустройства. По результатам опросов готовы рассматривать возможность работать 279 человек, которым предложены варианты работы. Трудоустроено при содействии органов службы занятости населения 278 человек", - рассказали в службе занятости населения региона.

По данным региональных властей, переселенцы начали работать резчиками труб и заготовок, слесарями-ремонтниками, инженерами, машинистами крана. В настоящее время специалисты опрашивают переселенцев, чтобы выявить их потребности в трудоустройстве.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 31 пункт временного размещения, в которых находятся около 3,5 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей.