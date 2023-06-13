Россия в апреле вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию

По данным ОПЕК, РФ обеспечила около 18% от общего объема импорта нефти КНР

ТАСС, 13 июня. Россия по итогам апреля 2023 года, как и в два предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, следует из июньского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в апреле Россия обеспечила около 18% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 17% поставок, на Ирак - почти 12%. В целом импорт нефти Китаем в апреле снизился на 16% по сравнению с мартом и составил 10,3 млн б/с.

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия 10-й месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в апреле 43% от общего объема импорта страной. Около 18% поставок обеспечил Ирак, 15% - Саудовская Аравия. Общий объем импорта нефти Индией в апреле немного уменьшился по сравнению с мартом - на 1%, до 4,8 млн б/с.