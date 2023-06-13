Путин утвердил ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ опубликован.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января нынешнего года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по такому маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР. Кроме того, документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.

Как отмечается на сайте Минэнерго РФ, запуск дальневосточного маршрута позволит увеличить объем экспорта природного газа в Китай на 10 млрд куб. м в год. Ратифицированное соглашение должно этому способствовать: стороны обязуются оказывать всестороннее содействие в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры. Уполномоченными организациями при этом определены "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания.

Как сообщал ранее "Газпром", после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского газа в Китай в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

В сопроводительных документах к закону отмечается, что соглашение в полной мере отвечает интересам РФ, а его ратификация будет способствовать развитию российской газотранспортной системы и конструктивному экономическому и инвестиционному сотрудничеству между странами в энергетической сфере.