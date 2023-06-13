В ОПЕК заявили, что Россия в апреле снизила добычу нефти до 9,6 млн б/с

Добыча жидких углеводородов в России в апреле, по данным организации, уменьшилась до 10,9 млн б/с

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Добыча нефти в России в апреле 2023 года составила 9,6 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в июньском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Ранее организация сообщала, что добыча РФ в марте составляла 9,7 млн б/с, таким образом, в апреле она снизилась на 100 тыс. б/с.

Добыча жидких углеводородов в России в апреле, по данным ОПЕК, уменьшилась на 176 тыс. б/с, до 10,9 млн б/с. В том числе на широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и конденсат пришлось 1,4 млн б/с добычи.

ОПЕК также вновь сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов в РФ на 2023 год на уровне 0,75 млн б/ с по сравнению с 2022 годом, до 10,28 млн б/с.

Организация отмечает, что прогноз учитывает объявленное Россией добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/ с, которое продлится до конца 2024 года.