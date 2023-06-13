В России уточнили порядок выбора мер пресечения для бизнесменов

Новый закон устанавливает, что заключение предпринимателя под стражу возможно только при наличии одного из следующих обстоятельств: он не имеет места жительства или места пребывания на территории страны, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрылся от органов предварительного расследования или от суда

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому при выборе меры пресечения для предпринимателей и топ-менеджеров коммерческих организаций в обязательном порядке в качестве приоритетной должна рассматриваться мера, позволяющая подозреваемому или обвиняемому продолжать вести бизнес. Соответствующий документ опубликован.

Принятый закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и устанавливает, что заключение предпринимателя под стражу возможно только при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории России, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Во всех других случаях при избрании мер пресечения для бизнесменов будут отдавать предпочтение мерам, не связанным с заключением под стражу. К ним относятся: подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест, запрет определенных действий и другие.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.