За сокрытие данных о выбросах парниковых газов вводятся штрафы до 500 тыс. рублей

Подписанный президентом РФ закон вступает в силу с 1 июля 2025 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей за непредставление или искажение отчета о выбросах парниковых газов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также представление в указанном отчете заведомо недостоверной информации повлечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Для должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей - от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 до 500 тыс. рублей.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.