"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

По итогам IV квартала 2021 года компания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Собрание акционеров горно-металлургической компании "Северсталь" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам IV квартала 2021 года компания также не выплачивала дивиденды. По итогам десяти месяцев 2021 года "Северсталь" выплачивала дивиденды в размере 85,93 рубля на акцию, за шесть месяцев 2021 года компания выплатила дивиденды из расчета 84,45 рубля на акцию.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн т стали в год.