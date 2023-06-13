13 июня, 11:52,
обновлено 13 июня, 12:45

"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

По итогам IV квартала 2021 года компания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Собрание акционеров горно-металлургической компании "Северсталь" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам IV квартала 2021 года компания также не выплачивала дивиденды. По итогам десяти месяцев 2021 года "Северсталь" выплачивала дивиденды в размере 85,93 рубля на акцию, за шесть месяцев 2021 года компания выплатила дивиденды из расчета 84,45 рубля на акцию.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн т стали в год. 

Теги:
Россия
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