На открытие центров "Мой бизнес" в новых регионах России выделят 1 млрд рублей

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, туда можно будет обратиться для "получения всего комплекса услуг - от создания предприятия до предоставления помощи на его развитие"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит около 1 млрд рублей на создание центров "Мой бизнес", которые призваны помогать малому и среднему предпринимательству, в новых регионах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Направим из бюджета 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах", - сказал он. Как пояснил премьер, любой человек сможет прийти или иначе обратиться туда для "получения всего комплекса услуг - от создания предприятия до [предоставления] помощи на его развитие".

Также, по словам Мишустина, в новых регионах РФ будут открыты "государственные финансовые организации и соответствующие фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям". Глава кабмина РФ сообщил, что всеми сервисами можно будет воспользоваться и в электронном формате - на портале МСП.РФ.

"Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем и говорил президент. Ну и, конечно, поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела", - подытожил председатель правительства РФ.

Центры "Мой бизнес" - часть системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая создается в каждом регионе России. Она призвана помочь людям в открытии и развитии своего дела. Например, в центрах "Мой бизнес" можно создать компанию в формате одного окна, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству.