Мишустин заявил о высоком и превышающем значения уровне выполнения госпрограмм в 2022 году

Премьер-министр РФ отметил важность дальнейшего сохранения темпов работы по ним

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Показатели государственных программ в прошлом году выполнялись на высоком уровне, важно и дальше не снижать темпы работы по ним, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что по каждой из 49 государственных программ были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. "Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95% - почти на 2,5% больше предыдущего периода (2021 года - прим. ТАСС). Треть от общего числа выполнена практически полностью", - сказал глава кабмина. По словам Мишустина, речь идет о самых разных сферах - это и развитие сельских территорий, АПК, туризм, образование, культура, управление государственными финансами, содействие занятости, инновационная экономика и несколько других направлений, по которым в течение всего прошлого года оказывались соответствующие меры поддержки гражданам, бизнесу и в целом экономике.

"При этом большинство показателей достигнуты или превысили запланированные значения. На выполнение всех включенных в госпрограммы мероприятий, которые были также увязаны с национальными целями развития, поставленными президентом, предусмотрены значительные средства - свыше 19 трлн рублей. Уровень исполнения по ним также очень высокий - 99,2%", - обратил внимание премьер.

"Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных", - заключил председатель правительства.