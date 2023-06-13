Кипр выступил за альтернативные энергокоридоры для Европы

Президент страны Никос Христодулидис отметил, что Кипр - единственная страна - член ЕС в Восточном Средиземноморье, имеющая подтвержденные запасы газа

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Кипра считают крайне важным обеспечить Европу альтернативными энергетическими коридорами, по которым уже в ближайшем будущем можно будет поставлять газ из региона Восточного Средиземноморья. Об этом заявил во вторник президент страны Никос Христодулидис, выступая в Европарламенте (ЕП) в Страсбурге. Трансляция выступления велась на сайте ЕП. По его словам, из запасов Восточного Средиземноморья Евросоюз "сможет в ближайшем будущем" получать природный газ.

"Кипр - единственная страна - член ЕС в Восточном Средиземноморье, имеющая подтвержденные запасы газа. Учитывая <...> наши прекрасные партнерские отношения в сфере энергетики с подавляющим большинством соседей в регионе, это могло бы сыграть ключевую роль в совместных усилиях по решению проблемы энергокризиса, обеспечив поставки газа в Европу по надежным альтернативным коридорам", - сказал Христодулидис.

Как сообщил президент, кипрское правительство ведет активные дискуссии с ведущими энергетическими компаниями, как соединить между собой различные месторождения газа в регионе.

Параллельно Кипр обсуждает с Израилем подготовку соглашения, разрешающего строительство трубопровода, который соединит две исключительные зоны. Этот проект, как поясняет кипрское Минэнерго, будет касаться поставки природного газа на Кипр, его сжижения на заводе, который будет построен на острове, и последующей транспортировки морским путем в Европу.

Об этом проекте объявил в прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам своих переговоров с Христодулидисом в Иерусалиме. Стороны также стремятся решить вопросы, связанные с урегулированием спора о разделении зон ответственности на месторождении Афродита - Ишай в исключительной экономической зоне Кипра.

Христодулидис особо подчеркнул, что обеспечение стабильной и безопасной среды в Восточном Средиземноморье, помимо пользы для стран и народов региона, имеет стратегическое значение для ЕС.