В Германии предупредили о возможном дефиците питьевой воды летом из-за засухи

По данным газеты Bild, ограничения могут также затронуть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Немецкие власти опасаются нехватки питьевой воды и не исключают введения ограничений на ее забор в этом году на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом во вторник сообщила газета Bild.

По словам главы Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герда Ландсберга, рационирование воды летом будет неизбежным "во многих регионах страны", если погода останется такой же засушливой, как сейчас. По данным издания, ограничения могут также затронуть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.

Как отмечает гендиректор Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами Мартин Вейанд, помимо незначительных сбоев в некоторых регионах водоснабжение на текущий момент остается "стабильным". В то же время он признает, что "увеличивающиеся периоды засухи создают проблемы".

Эксперт по городскому развитию и окружающей среде Ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик оценивает угрозу нехватки питьевой воды как реальную. "Подтверждением тому стало прошедшее лето, особенно [ситуация] в некоторых регионах восточной Германии, а также в Нижней Саксонии и на юге страны", - приводит его слова издание.

Аномальная жара наблюдалась в ФРГ летом 2022 года. В июле столбики термометров в некоторых регионах поднимались до отметки в 40 градусов. Немецкие власти призывали жителей внести вклад в экономию воды и предупреждали о том, что в будущем засухи станут более частыми и продолжительными.