Мишустин призвал сохранить темпы исполнения бюджета и повысить дисциплину финансирования

Премьер-министр России отметил, что правительство реализовало все плановые задачи, несмотря на внешние ограничения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Результаты исполнения бюджета за 2022 год оказались неплохие, несмотря на жесткие внешние ограничения, и важно не снижать заданного темпа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, одним из пунктов повестки которого стало подведение итогов исполнения бюджета за прошлый год.

Премьер отметил, что не смотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, правительство реализовало все плановые задачи. "В целом результаты выполнения федерального бюджета в прошлом году неплохие. Важно сохранить набранный темп и в этом году, и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались", - сказал он.