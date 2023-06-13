В Госдуме указали на невыполнение норм закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В Государственной Думе обратили внимание на невыполнение норм недавно принятого закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и их открытой раскладки. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах - в некоторых торговых точках по-прежнему продолжают размещать свой товар в открытых витринах и продавать его подросткам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль реализацию норм закона в регионах, а также поручил профильным комитетам по безопасности, по охране здоровья и по экономической политике подготовить обращение нижней палаты парламента к правительству РФ провести проверку магазинов, занимающихся продажей вейпов.

Как отметил Володин в ходе обсуждения, "речь идет о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и их раскладки в магазинах. "Вейпы есть. Это о чем говорит? Совесть потеряли. Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы. Торговцы и владельцы магазинов должны понимать, что речь идет о здоровье наших детей. Поэтому либо они сами должны убрать вейпы из раскладок, прекратить их рекламировать и продавать несовершеннолетним, либо проверяющие органы должны навести порядок", - сказал председатель Госдумы.

Также депутаты поддержали предложение главы комитета по молодежной политике Артема Метелева в протокольном поручении обратить внимание Минздрава РФ на необходимость организовать просветительскую кампанию о вреде вейпов среди подростков и молодежи в школах и вузах.