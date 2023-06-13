Операторов связи будут штрафовать за отказ устанавливать системы хранения трафика

Подписанный президентом РФ закон вступает в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для операторов связи в случае их отказа устанавливать средства оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), в частности, хранения трафика пользователей. Соответствующий документ опубликован.

Как поясняли законодатели, административная ответственность устанавливается за несоблюдение обязательных лицензионных требований, предъявляемых к сетям и средствам связи для обеспечения безопасности и проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Штраф для операторов в таких случаях будет составлять от 0,001% до 0,003% годовой выручки, но не менее 1 млн рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет и будет составлять от 0,01% до 0,03%. За выручку при этом берутся доходы, полученные от продажи товаров с нарушениями в конкретном регионе.

В сопроводительных документах отмечалось, что выполнение требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах терактов.

В Минцифры ранее заявляли, что новые штрафы для операторов связи не повлияют на тарифы для потребителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.