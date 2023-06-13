Биржевая цена газа в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник превысила $400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 16%.

Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $404 за 1 тыс. куб. м, или €36,16 за МВт∙ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

31 мая из-за утечки газа была остановлена работа СПГ-завода Hammerfest нефтегазовой компании Equinor на севере Норвегии. СПГ-завод Hammerfest обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, в нормальном режиме поставляя 6,5 млрд куб. м в год. Возобновление работы предприятия ожидается 14 июня, следует из данных норвежского газотранспортного оператора Gassco.

Цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. куб. м, на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ составляет более 72%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,16 млрд куб. м.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой же подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в подземных хранилищах до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.