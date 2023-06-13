Компания OMV Petrom открыла новые запасы нефти и природного газа на юге Румынии

Они превышают 30 млн баррелей в нефтяном эквиваленте

БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Новые резервы, открытые компанией OMV Petrom на юге Румынии, превышают 30 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Об этом во вторник сообщила компания в распространенном заявлении.

"В совокупности открытые резервы составляют более 30 млн баррелей нефтяного эквивалента извлекаемых ресурсов, что соответствует трем четвертям добычи OMV Petrom в 2022 году", - указывается в сообщении. Также уточняется, что инвестиции в кампанию по разведывательному бурению составили примерно €20 млн.

Так, запасы нефти у населенного пункта Вергуляса достигают примерно 20 млн баррелей в нефтяном эквиваленте - это самое крупное месторождение, открытое компанией за последние десятилетия. Резервы нефти в периметре Тырговиште составляют около 6 млн баррелей нефтяного эквивалента. В районе Тыргу-Жиу были выявлены запасы природного газа объемом в 7 млн баррелей нефтяного эквивалента, что представляет почти треть продукции газа в Румынии в 2022 году.

OMV Petrom - крупнейшая интегрированная энергетическая компания в Юго-Восточной Европе. В 2022 она произвела 43 млн баррелей нефтяного эквивалента. Предприятия группы способны перерабатывать 4,5 млн тонн нефти в год. Компания работает в Румынии и в соседних странах. В OMV Petrom румынские акционеры (государство, пенсионные фонды и индивидуальные инвесторы) владеют более 42% акций, австрийская OMV Aktiengesellschaft имеет 51,2% акций, а остальные 6,4% принадлежат другим иностранным инвесторам.