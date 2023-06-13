Кабмин одобрил законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Исключениями станут в том числе компании, созданные после 2020 года, и те, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ на сегодняшнем заседании рассмотрело и одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

"Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Так, налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации - плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо", - отмечается в сообщении.

"Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились, что в этом году, если компания заплатит соответствующий налог, то он будет равняться 5%", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого передала пресс-служба министерства. При этом министр отметил, что средства от выплаты компаниями налога на сверхприбыль будут направлены на поддержку нуждающихся семей.

"Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства на реализацию социальных расходов. По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми", - подчеркнул Силуанов.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Ее можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Как ранее озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, инициаторами введения налога на сверхприбыль были предприниматели. Вместе с тем Белоусов выразил сомнение в том, что бизнес будет совершать добровольный единоразовый взнос в бюджет в следующем году.