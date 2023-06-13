В США сообщили о замедлении инфляции по итогам мая до 4% в годовом выражении

По данным Минтруда, в месячном выражении потребительские цены в мае выросли на 0,4% после аналогичного увеличения в апреле

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Потребительские цены в США выросли по итогам мая на 4% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 4,9%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Министерства труда США.

Как подчеркнули в ведомстве, в мае рост в годовом выражении стал самым "низким с периода, завершившегося в марте 2021 года". Аналитики, опрошенные профильными СМИ, ожидали, что показатель составит 4,1%. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении снижается уже почти год после рекордного за последние 40 лет показателя в 9,1%, зафиксированного в июне прошлого года.

В месячном выражении потребительские цены в мае выросли на 0,4% после аналогичного увеличения в апреле. В США увеличилась, в частности, стоимость оплаты жилья - на 0,5% по сравнению с апрелем и 8,7% в годовом выражении.

Инфляция в США все еще существенно превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны. Аналитики считают, что данные по инфляции за май могут повлиять на решение по базовой процентной ставке руководства ФРС, которое огласит его 14 июня.