13 июня, 13:39

В России увеличили штрафы за несоблюдение мер безопасности на объектах ТЭК

Штрафы для граждан повысили до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дифференцирует и ужесточает наказание за нарушение требований по безопасности и антитеррористической защищенности энергетических объектов. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В частности, усиливается ответственность за несоблюдение требований на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) высокой категории опасности. Это выделяется в отдельный состав правонарушения. Штрафы в таких случаях составят: для граждан - до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей.

Изменения были внесены в статью 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее пункт 2 этой статьи устанавливал ответственность за правонарушения на объектах ТЭК высокой или средней категории опасности. В соответствии с ним штраф для граждан составлял до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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