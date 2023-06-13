В России увеличили штрафы за несоблюдение мер безопасности на объектах ТЭК

Штрафы для граждан повысили до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дифференцирует и ужесточает наказание за нарушение требований по безопасности и антитеррористической защищенности энергетических объектов. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В частности, усиливается ответственность за несоблюдение требований на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) высокой категории опасности. Это выделяется в отдельный состав правонарушения. Штрафы в таких случаях составят: для граждан - до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 450 тыс. рублей.

Изменения были внесены в статью 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее пункт 2 этой статьи устанавливал ответственность за правонарушения на объектах ТЭК высокой или средней категории опасности. В соответствии с ним штраф для граждан составлял до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.