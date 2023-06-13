Из Петербурга отправился пассажирский поезд на Ямал

Новое направление обеспечит развитие внутреннего туризма между европейской и зауральской частями России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд в город Лабытнаги на берегу Оби в Ямало-Ненецком автономном округе отправился с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Новое направление обеспечит развитие внутреннего туризма между европейской и зауральской частями России, сообщила журналистам во вторник заместитель начальника Северо-Западного филиала АО "ФПК" Юлия Рослаева.

"Развитие сети и новых туристических маршрутов является приоритетной задачей нашей кампании. Сегодня в свой первый регулярный рейс отправился поезд прямого сообщения между Петербургом и Лабытнанги. Новым пассажирским маршрутом дальнего следования мы обеспечили комфорт в пути для желающих посетить как Северную столицу, так и Полярный Урал", - подчеркнула Рослаева.

Рейсы нового пассажирского поезда № 378/377 будут выполняться один раз в четыре дня. Время в пути составит более двух суток, вдоль маршрута запланированы 64 остановки. Путь следования будет пролегать через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми.

"Благодаря нашим совместным усилиям с "Российскими железными дорогами" у жителей Ямала появилась еще одна возможность путешествовать с комфортом в Санкт-Петербург. Для жителей Северо-Запада теперь более доступны туристические маршруты в Ямало-Ненецкий автономный округ, его первозданная нетронутая природа, необъятные горные массивы и необыкновенное северное сияние, самобытная история и древние традиции народов Севера", - отметил на церемонии запуска поезда руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Петербурге Александр Палагин.