В РФ уточнили полномочия Роскосмоса по подготовке космонавтов

Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по отбору и подготовке кандидатов в космонавты, а также по финансированию соответствующих мероприятий. Документ опубликован.

Ранее в законодательстве отсутствовало прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов, организации и проведению послеполетных мероприятий выполняются Роскосмосом за счет бюджетных средств. Новые нормы устанавливают, что финансирование мероприятий по отбору граждан РФ для подготовки к космическим полетам осуществляется за счет бюджетных средств и проводится федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Роскосмосу. Таким учреждением в соответствии с распоряжением правительства РФ является ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Кроме того, законом уточняются полномочия Роскосмоса в части порядка утверждения программы полета, организации и проведения послеполетных мероприятий, медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения и реабилитации космонавтов после полетов, а также порядка формирования отряда космонавтов и обеспечения его деятельности, в том числе использования государственной авиации, создания, поддержания и развития средств подготовки космонавтов.

Закон, за исключением нескольких положений, вступает в силу со дня опубликования.