Spotify выплатит $5,4 млн штрафа за недостатки в обработке персональных данных клиентов

По информации Шведского управления по защите данных, сервис не предоставил достаточно четкой информации об использовании собранных данных

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Шведский стриминговый сервис Spotify должен выплатить штраф в размере 58 млн крон ($5,4 млн) за недостатки в обработке персональных данных пользователей. По информации Шведского управления по защите данных (IMY), Spotify не предоставил достаточно четкой информации о том, как компания использует собранные персональные данные.

"IMY проверило, как Spotify обрабатывает право клиентов на доступ к их личным данным. Из-за обнаруженных IMY недостатков компания выплатит санкционный сбор в размере 58 млн крон, - говорится в опубликованном во вторник заявлении управления. - Информация, которую компания предоставляет о том, как и для каких целей обрабатываются персональные данные физических лиц, должна быть более конкретной".

Тем не менее IMY считает, что выявленные недостатки не являются очень серьезными.

Spotify планирует обжаловать решение управления.