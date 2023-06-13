Путин: вопрос учета опасных условий в зарплатах медиков в новых регионах будет рассмотрен

Президент РФ добавил, что оплата труда медиков в новых регионах будет дотянута до общероссийского уровня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти подумают, как учитывать при расчете зарплат медиков в новых регионах опасные условия работы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с военкорами.

"Одно дело, когда человек на передовой, а другое - когда он подвергается опасности, но все-таки на передовой не находится. Но этот аспект опасности должен учитываться и при уровне заработной платы. Мы подумаем над этим обязательно", - сказал он, отвечая на предложение сделать участниками СВО врачей, которые "живут с постоянным риском для жизни, поскольку больницы стали целями для ВСУ".

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо соблюсти социальную справедливость. "Чтобы все было сбалансировано", - добавил Путин.

Оплата труда медицинских работников в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях будет дотянута до общероссийского уровня, заявил президент России.

"В рамках программы до 2030 года будем наращивать усилия, в том числе и по медицине. Это касается и оплаты труда. Вообще в этой сфере нам нужно будет делать, не нужно будет, а мы сделаем это - подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов. Ну, например, отдельные категории работников, в том числе и в области медицины, должны будут получать средне, как у нас в России, средне по экономике, постепенно будем к этому двигаться", - сказал он.

Путин отметил, что средства в рамках принятой программы заложены и сокращать их не будут. "Частично регионы - соответствующие регионы Российской Федерации, которые взяли шефство как бы над новыми территориями, эти регионы помогают. Причем это помощь такая солидная. Ну, это, по-моему, 17 с лишним миллиардов из регионов уходит, но из федеральных источников тоже", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, по словам главы государства, одной из острых проблем является нехватка мест в медучреждениях. "Сегодня в учреждениях, особенно, связано, что в ходе боевых действия, там люди пострадавшие поступают и из гражданского населения, и из военнослужащих. На какой-то момент некоторые лечебные заведения оказались абсолютно переполненными", - сказал он. Путин также добавил, что в некоторых новых регионах людям для обследования необходимо ездить в Крым.

Кроме того президент добавил, что в программу до 2030 года включено развитие детских школьных и дошкольных учреждений. "Дошкольных, по-моему, 1 300 нужно восстанавливать, где-то 1 400 школ подлежит восстановлению строительства, но и медицинские учреждения тоже. Все это включено в программу соответствующую в развитии этих территорий", - подчеркнул он.