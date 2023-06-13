Комитет Думы рекомендовал расширить систему страхования вкладов на адвокатов и профсоюзы

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 21 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных НКО. Документ был инициирован главой комитета Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 июня.

Законопроектом предусматривается распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности.

Законопроект также распространяет систему страхование вкладов на счета некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), соответственно, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом некредитными финансовыми организациями.

"Исходя из соизмеримости масштаба экономической деятельности малых предприятий и застрахованных НКО с организациями, включенными в реестр СОНКО, а также профессиональных союзов и их ассоциаций (союзов) в случае распространения на данные новые категории юридических лиц страховой защиты прирост страховой ответственности агентства может составить около 0,06%", - говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ поддержало законопроект.