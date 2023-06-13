ЦБ сообщил, что доля "токсичной" валюты на биржевом рынке продолжает снижаться

Россияне на фоне укрепления рубля купили валюту на 67 млрд рублей, в том числе юаней на 30,8 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Изменение валютной структуры российского рынка на фоне увеличения использования юаня во внешней торговле в мае продолжилось, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Так, доля юаня на биржевом рынке в мае выросла с 36,1% до 39,2%, а доля "токсичной" валюты снизилась с 62,3% до 59,4%. При этом доля доллара снизилась с 44,5% до 43,7% в апреле, а доля евро - с 17,8% до 15,7%. Доля юаней на внебиржевом рынке выросла с 22,3% до 24%, а доля "токсичной" валюты снизилась с 71,8% до 70,3%.

В экспортно-импортных операциях доля юаня продолжила увеличиваться, достигнув в апреле 23% в экспорте и 31% в импорте (в марте 18% и 27% соответственно). В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $6,9 до $7,2 млрд, а импортные платежи - с $7,7 млрд до $7,9 млрд. При этом совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в мае составил 7,6 трлн рублей, что превысило объем торгов в апреле (7,4 трлн рублей).

В первой декаде мая рубль укрепился по отношению к доллару на 5,2%, но за оставшуюся часть месяца потерял 6,6%. Россияне на фоне укрепления рубля купили валюту на 67 млрд рублей, в том числе юаней - на 30,8 млрд рублей, говорится в обзоре.

На спотовом рынке крупнейшими продавцами валюты оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Однако объем реализованной ими валюты снизился и составил 352 млрд рублей. Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 449 млрд рублей.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в мае увеличился на 30% по сравнению с апрелем и достиг $9,1 млрд. В целом, отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне - 80%.