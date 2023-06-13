13 июня, 17:07

Кабмин одобрил поправки для освобождения от НДС лекарств для подростков

Предлагается освободить от НДС передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда "Круг добра"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство одобрило поправки к законопроекту об освобождении от НДС лекарств для подростков по программе фонда "Круг добра", сообщается на сайте Минфина РФ.

"Сегодня на заседании правительства РФ одобрены поправки к законопроекту ("О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"), который освобождает Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств", - говорится в сообщении.

Предлагается освободить от НДС передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда "Круг добра", отмечается в сообщении. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года. 

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