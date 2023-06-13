ЦБ будет контролировать переход банков на отечественный софт

Речь идет в том числе о контроле выполнения организациями закупок иностранного ПО и связанных с ними услуг

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Центробанк полномочиями по контролю перехода российских банков и некредитных финансовых организаций на отечественное программное обеспечение (ПО). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее соответствующими полномочиями был наделен Минфин РФ. Принятый закон передает их Центральному банку и устанавливает, что он будет следить за выполнением планов мероприятий по переходу на преимущественное применение финансовыми организациями отечественного ПО, отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры

Речь идет в том числе о контроле выполнения этими организациями закупок иностранного ПО и связанных с ними услуг.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.