13 июня, 14:55,
обновлено 13 июня, 15:34

Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии им. Горького

Глава государства также поручил правительству в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности 100% акций киностудии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы акций Киностудии им. М. Горького в целях развития создаваемого в столице кинокластера. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях развития создаваемого в г. Москве кинокластера постановляю принять предложение правительства РФ и правительства Москвы о передаче в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького (г. Москва)", - говорится в документе.

Президент также поручил правительству России в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности 100% акций киностудии. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева от лица отрасли обратилась к Путину с просьбой поддержать создание Московского международного кинокластера. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСлащёва, Юлиана ЮрьевнаМосква
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