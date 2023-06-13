13 июня, 15:09,
обновлено 13 июня, 15:35
Военная операция на Украине

Путин: сотни частных предприятий подключились к производству оборонной продукции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Десятки и сотни частных предприятий в России, не имевших до этого отношения к военно-промышленному комплексу, подключились к производству оборонной продукции. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

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"Кроме того, что у нас задел был сделан неплохой по модернизации оборонно-промышленного комплекса, и кроме того, что сейчас достаточно быстро наращивается выпуск - выпуск наиболее востребованной продукции в 10 раз был увеличен, - есть еще одно большое преимущество: у нас десятки, сотни частных предприятий, которые никогда никакого отношения не имели к военно-промышленному комплексу, включились в эту работу, малых и средних предприятий", - сказал он.

Владимир Путин отметил, что это в целом говорит о хорошем уровне развития реального производства в России.

Президент также пообещал более тщательно рассмотреть вопрос излишней бюрократии, которая мешает Минобороны РФ закупать и отправлять в зону СВО новое вооружение и специальные системы. "Подайте свои предложения, будем вырабатывать схему, как преодолеть бюрократию", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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