Путин: сотни частных предприятий подключились к производству оборонной продукции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Десятки и сотни частных предприятий в России, не имевших до этого отношения к военно-промышленному комплексу, подключились к производству оборонной продукции. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Кроме того, что у нас задел был сделан неплохой по модернизации оборонно-промышленного комплекса, и кроме того, что сейчас достаточно быстро наращивается выпуск - выпуск наиболее востребованной продукции в 10 раз был увеличен, - есть еще одно большое преимущество: у нас десятки, сотни частных предприятий, которые никогда никакого отношения не имели к военно-промышленному комплексу, включились в эту работу, малых и средних предприятий", - сказал он.

Владимир Путин отметил, что это в целом говорит о хорошем уровне развития реального производства в России.

Президент также пообещал более тщательно рассмотреть вопрос излишней бюрократии, которая мешает Минобороны РФ закупать и отправлять в зону СВО новое вооружение и специальные системы. "Подайте свои предложения, будем вырабатывать схему, как преодолеть бюрократию", - сказал он.