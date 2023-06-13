В России увеличили лимит по страховым операциям без идентификации

Согласно соответствующему закону, он поднялся до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 15 тыс. до 40 тыс. рублей лимиты по операциям, в отношении которых не проводится идентификация по договорам страхования. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечали авторы инициативы, увеличение лимита продиктовано тем, что минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, несмотря на инфляцию, не менялась уже длительное время. Новое пороговое значение будет соответствовать текущему уровню инфляции.

Кроме того, закон предусматривает возможность упрощенной идентификации в отношении некоторых договоров страхования жизни, а также по договорам пенсионного страхования со страховой премией до 40 тыс. рублей.

Устанавливается, что идентификация лица, в пользу которого заключен договор страхования, будет осуществляться при выплате страхового возмещения. Ранее проведение упрощенной идентификации клиента по таким видам договоров страхования жизни не допускалось вне зависимости от суммы договора. Этот запрет, как отмечается в сопроводительных документах, ограничивал возможности дистанционной продажи страховых продуктов, что не соответствовало стратегии развития информационного общества, предполагающей расширение дистанционных финансовых услуг.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.