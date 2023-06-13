Путин назвал причины участия России в зерновой сделке

Сохранение добрых отношений с дружественными странами - в интересах РФ, заявил Путин, говоря о причинах участия в зерновой сделке.
РФ участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран - Путин.
Россию в случае с зерновой сделкой в "очередной раз обманули", для экспорта российского зерна не сделано ничего - Путин.
Путин согласился, что бойцы СВО могут не понимать, зачем нужна зерновая сделка.
Только около 3,5% украинского зерна по зерновой сделке пошло в беднейшие страны мира, больше 40% идет в ЕС, заявил Путин.
Путин назвал доходы от экспорта зерна основным источником валютных поступлений на Украину, "остальное все развалилось".