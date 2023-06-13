13 июня, 15:41

Путин назвал причины участия России в зерновой сделке

Иван Ноябрев/ ТАСС
© Иван Ноябрев/ ТАСС

Сохранение добрых отношений с дружественными странами - в интересах РФ, заявил Путин, говоря о причинах участия в зерновой сделке.

РФ участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран - Путин.

Россию в случае с зерновой сделкой в "очередной раз обманули", для экспорта российского зерна не сделано ничего - Путин.

Путин согласился, что бойцы СВО могут не понимать, зачем нужна зерновая сделка.

Только около 3,5% украинского зерна по зерновой сделке пошло в беднейшие страны мира, больше 40% идет в ЕС, заявил Путин.

Путин назвал доходы от экспорта зерна основным источником валютных поступлений на Украину, "остальное все развалилось".

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация