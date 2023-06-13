В Воронежской области построят завод по выпуску тракторных прицепов

Инвестиции составят 1,5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют строительство в индустриальном парке (ИП) "Масловский" под Воронежем нового завода по выпуску тракторных прицепов с инвестициями 1,5 млрд рублей. Производство запустят на базе предприятия "Воронежсельмаш", написал в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Александр Гусев.

"Принял участие в закладке камня в новый завод на территории индустриального "Масловский". Его запустят в следующем году, тут будут выпускаться тракторные прицепы. В инвестпроект вложат 1,5 миллиарда рублей. А это значит, у нас появятся около 400 новых рабочих мест, вырастут поступления налогов в бюджет", - написал он.

Гусев добавил, что 12 лет назад также участвовал в закладке первого камня в основание новой площадки "Воронежсельмаша", и его новой площадкой станет завод тракторных прицепов. По словам Гусева, власти заинтересованы в развитии предприятий для нужд аграриев, поэтому за счет областного бюджета регион компенсирует до 30% затрат на приобретение воронежской техники и оборудования.

Завод "Воронежсельмаш" является одним из лидеров в России по производству оборудования для послеуборочной обработки: очистки, сушки, хранения зерна. В 2012 года предприятие было перенесено из центра Воронежа в ИП "Масловский".

ИП "Масловский" образован в Воронежской области в 2010 году, насчитывает 15 резидентов, его специализацией является машиностроение и металлообработка. В создание инфраструктуры ИП вложено 3 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей за счет средств областного бюджета.