Эксперты: закон о комплексном регулировании рынка табака не повлияет на стоимость сигарет

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип моррис интернэшнл" Сергей Слипченко заявил, что госрегулирование поможет дальнейшему выдавливанию нелегальной продукции с рынка

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Закон о комплексном регулировании рынка табака в России не приведет к росту цен на табачную продукцию. Более того, этот закон поспособствует "выдавливанию" с рынка контрафакта, считают опрошенные ТАСС табачные компании.

Закон регулирует производство, оборот и ввоз в страну табачной и никотинсодержащей продукции. Он предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табака, устанавливает требования к оборудованию для производства такой продукции, а также предусматривает регулирование оборота с помощью системы маркировки "Честный знак".

Закон вступает в силу поэтапно. С 1 сентября 2023 года вводятся в действие требования к соискателям лицензий, в том числе в части регистрации основного технологического оборудования. С 1 марта 2024 года начнут применяться положения о госконтроле, об изъятии из незаконного оборота продукции и оборудования, о требованиях к учету производства и оборота продукции и сырья.

Позиция компаний

В российском офисе Japan Tobacco International не ожидают роста цен на сигареты. В компании отмечают, что прежде всего госрегулирование производства и оборота табачной продукции направлено против ее нелегального оборота в России. Также то, что контроль будет осуществляться через госсистему мониторинга товаров, позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на производителей.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип моррис интернэшнл" Сергей Слипченко заявил ТАСС, что госрегулирование поможет дальнейшему выдавливанию нелегальной продукции с рынка. Это в свою очередь будет способствовать росту доходов госбюджета, добавил он.

При этом между законом и ценообразованием табака прямой корреляции нет, уточнил Слипченко. "Ключевые компоненты цены продукта - это стоимость сырья и величина акциза, и в этом законе о них речь не идет", - пояснил эксперт.

По его словам, количество нарушений в этой сфере торговли продолжает расти, что связано с продлением на 2023 год моратория на проверки розничного бизнеса. "Поэтому для того, чтобы не допустить дальнейшего роста нелегального оборота, необходимо отменить данный мораторий в отношении табачной и никотинсодержащей продукции", - заключил Слипченко.