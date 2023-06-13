Путин передал 100% акций "Вайнахавиа" в собственность Чечни

Правительству РФ поручено в 6-месячный срок обеспечить передачу акций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин передал в собственность Чеченской Республики 100% акций акционерного общества "Вайнахавиа" для модернизации международного аэропорта Грозный. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Чеченской Республики постановляю принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской Республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Вайнахавиа" (г. Грозный) для привлечения правительством Чеченской Республики до 31 декабря 2026 г. инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова", - говорится в документе.

Правительству РФ поручено в 6-месячный срок обеспечить передачу акций в собственность Чеченской Республики.

АО "Вайнахавиа" является оператором аэропорта "Северный" в Грозном. Как сообщал ТАСС в декабре 2020 года, Росимущество во втором квартале 2021 года планировало выставить на продажу 100% акций АО "Вайнахавиа". По данным ведомства, на продажу планировалось выставить 3 млн 750 тыс. 440 акций, что составляло 100% уставного капитала компании.