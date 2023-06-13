13 июня, 18:33

Военных пенсионеров - ИП освободят от взносов на обязательное пенсионное страхование

Инициатива была разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих и нотариусов, занимающихся частной практикой, которые получают военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в аннотации к закону на сайте Совфеда, инициатива была разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ. "При этом лицам из числа военных пенсионеров, самостоятельно обеспечивающим себя работой, предоставляется право <...> добровольно уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование", - говорится в аннотации. 

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