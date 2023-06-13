Участники ПМЭФ первыми увидят новую Lada X-Cross 5

"Автоваз" планирует запустить производство на своей петербургской площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Новая модель Lada X-Cross 5, которая будет выпускаться на бывшем заводе Nissan, выставлена на стенде Петербурга на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщил ТАСС глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик, это именно та модель, которая будет запущена в производство в дни ПМЭФ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил ТАСС, что производство начнется с крупноузловой сборки, но без примитивного "постового" сценария.

"Первой моделью станет кроссовер Lada Х-Cross 5, которая не выпускается на других заводах - производствах "Автоваза". Сборка сразу будет конвейерной. В 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Стратегия развития площадки также связана с запуском двух дополнительных моделей", - рассказал он.

Автоконцерн планирует запустить производство на своей петербургской площадке. Первой моделью, которую "Автоваз" выпустит на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года, будет Lada X-Cross 5, в течение двух лет компания выпустит еще две новые модели.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан мэнуфэкчуринг Рус"), переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. Объем выпуска автомобилей в 2023 году на площадке может составить до 10 тыс. Всего в этом году "Автоваз" намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.