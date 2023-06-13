Йеллен: санкции США вынуждают некоторые страны искать альтернативу доллару

Министр финансов США также констатировала "некоторое увеличение запасов других резервных активов" по всему миру

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Вводимые администрацией Соединенных Штатов рестрикции вынуждают попавшие под них страны искать альтернативу доллару. Об этом заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Ее спросили, стоит ли США более продуманно вводить рестрикции, чтобы не "создавать паранойю" и не заставлять других отказываться от доллара. "Это правда, что, когда мы вводим санкции <...>, страны, которые опасаются, что против них будут задействованы эти санкции, вынуждены искать другие инструменты, помимо доллара, для осуществления сделок. Поэтому нам приходится с этим мириться. Гораздо сложнее найти другие инструменты для осуществления платежей в их валютах, когда мы работаем совместно с нашими [союзниками и партнерами]", - ответила руководить финансового ведомства.

По версии министра, "для большинства стран практически не существует серьезного обходного пути" в условиях американских санкций в связи с тем, что доллар остается резервной валютой. Йеллен также констатировала "некоторое увеличение запасов других резервных активов" по всему миру. "Но этого следовало ожидать в условиях растущей мировой экономики. Мы должны ожидать, что со временем постепенно увеличится доля других активов в резервах стран в силу естественного стремления к диверсификации, но доллар, несомненно, продолжит оставаться доминирующим резервом", - полагает глава Минфина США.