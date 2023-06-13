ЦБ улучшил свой прогноз по прибыли банков на 2023 год

Она может превысить 2 трлн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские банки в 2023 году могут заработать более 2 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России. Регулятор также улучшил прогноз по динамике кредитного и депозитного портфелей банковского сектора.

"В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза - значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3-4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля", - указали в ЦБ.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банков РФ в апреле составила 224 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с результатом марта, когда кредитные организации получили 330 млрд рублей. За четыре месяца банковский сектор заработал уже 1,1 трлн рублей.

Кредитование

Потребительское кредитование в России ускорилось и по итогам 2023 г. ожидается прирост 9-13%, корпоративное кредитование будет расти такими же темпами, ожидает Банк России. "Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% (ранее 8-12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной "ипотеки от застройщика", и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п. п. вверх (до 13-17%). Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9-13%", - отмечает ЦБ.

Фондирование

По данным ЦБ, средства компаний в российских банках в 2023 г. могут вырасти на 13-17%, ранее предполагался рост в 12-16%. "Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13-17% (ранее предполагалось 12-16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8-12%, что соответствует прошлому прогнозу", - сообщил регулятор.