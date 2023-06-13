Крупнейшие экспортеры зерна РФ подняли цены закупки пшеницы до 14,5 тыс. рублей за тонну

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также отметил устойчивый спрос на российское зерно на мировом рынке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Крупнейшие российские экспортеры зерна подняли цены закупки пшеницы в глубоководных портах до 14,5 тыс. рублей за тонну без НДС. Об этом сообщил ТАСС глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Крупнейшие российские экспортеры зерна подняли цены закупки пшеницы на глубоководных портах до 14,5 тыс. рублей за тонну без НДС. Рост составил 1 270 рублей с момента анонса изменений в формуле расчета экспортных пошлин, анонсированных министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым на Всероссийском зерновом форуме", - сказал он.

Глава союза отметил устойчивый спрос на российское зерно на мировом рынке. По его словам, это позволяет уверенно говорить о реализации пшеницы российского происхождения в диапазоне $230-240 за тонну в июне-июле, то есть на переходе 2022/23 и 2023/24 сельхозяйственных годов. Он подчеркнул, что российские экспортеры "в курсе итогов последних международных тендеров".

"Хотим обратить внимание, что победители этих тендеров, международные трейдеры, не представляли интересы российских экспортеров, поэтому причины их ценообразования нам не понятны. Российские экспортеры не планируют поставлять им зерно по демпинговым, экономически необоснованным ценам. Исполнение непокрытых тендерных обязательств лежит целиком на международных спекулянтах", - заявил Зернин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, вывозимую из России за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, до 17 тыс. рублей. Ранее базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляла 15 тыс. рублей. Согласно постановлению, базовая цена для расчета экспортной пошлины на ячмень и кукурузу также повышена - с 13 875 рублей до 15 875 рублей.