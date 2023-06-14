Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

Глава Сбербанка добавил, что это "и не нужно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российская экономика очень сильно интегрирована в мировую, перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

"Я говорил о том, что возможен такой сценарий ("Труба на восток"), и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной", - сказал он.

При этом, по мнению главы Сбера, пока еще остается открытым вопрос о том, насколько Россия сможет использовать потенциал внутреннего спроса, в том числе освободившегося после ухода традиционных поставщиков с рынка.

"Правительство, надо отдать должное, делает сегодня многое для того, чтобы стимулировать производство местных локализованных уже поставщиков товаров и услуг. Но на коротком периоде времени это оценить достаточно сложно. Если эта политика будет развиваться, то мы будем иметь одновременно с разворотом экспорта с запада на восток все-таки стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг", - отметил Греф.