13 июня, 23:55

Депутаты предложили повысить зарплату учителям до двух с половиной МРОТ

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что соответствующий законопроект уже подготовили к внесению в Госдуму

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о повышении зарплаты учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда. Об этом в среду сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в Telegram-канале.

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"Вместе с коллегами по фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже 2,5 МРОТ - вне зависимости от региона. Бюджеты субъектов, конечно, разнятся, но качество образования в стране не должно страдать из-за разной степени привлекательности профессии учителя на местах", - рассказал Нилов.

Замглавы ЛДПР подчеркнул, что учительские зарплаты - не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения. По словам Нилова, проект направлен в правительство на заключение. 

Теги:
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
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