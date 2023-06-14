РБК: Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива

Такое решение принято по обращению Казахстанской железной дороги от 8 июня, подробности не сообщаются, передает издание

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на факсограмму дирекции совета по железнодорожному транспорту стран - членов СНГ.

РБК отмечает, что запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Других подробностей не приводится.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России, отметило издание. Министр пояснял, что основными сдерживающими факторами развития гражданской авиации в Казахстане являются дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость.