14 июня, 01:24

Капитализация Nvidia превысила $1 трлн

Стоимость акций корпорации с начала года выросла более чем на 180% на фоне роста интереса к ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Капитализация корпорации Nvidia, известной в качестве производителя видеокарт, по итогам торгов во вторник впервые превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Капитализация Nvidia превышала отметку в $1 трлн 30 мая в ходе торгов, но к концу дня упала ниже этого показателя. Во вторник капитализация корпорации впервые была выше $1 трлн на момент завершения торгов.

Nvidia стала седьмой американской компанией, чья капитализация превысила $1 трлн. Ранее этого показателя достигли Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta (признана в РФ экстремистской).

Стоимость акций Nvidia выросла с начала года более чем на 180% на фоне роста интереса к искусственному интеллекту, разработка которого является одним из направлений работы корпорации. 

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