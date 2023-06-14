В Хабаровском крае появятся стилизованные под крепость круглогодичные ярмарки

На них будут представлять свои товары местные производители

ТАСС, 14 июня. Универсальные круглогодичные ярмарочные комплексы "Русские ярмарки", оформленные под древнерусскую крепость, появятся в Хабаровском крае в следующем году. На них будут представлены товары местных производителей по доступным ценам, в том числе изделия народно-художественных промыслов коренных народов, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

Комплексы будут созданы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также проект предполагает создание на базе ярмарок полноценных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий.

"Соглашения о реализации инвестиционных проектов уже подписаны. Размер частных инвестиций составит более 650 млн рублей. Для размещения ярмарочных комплексов в рамках краевой поддержки инвестору будут предоставлены земельные участки в аренду без торгов. Проект позволит создать уникальные точки притяжения, а также дополнительные рабочие места, расширить каналы сбыта для региональных товаропроизводителей, организовать дополнительные общественные пространства, которые будут постоянно доступны для жителей и гостей края, что привлечет туристов", - рассказала начальник управления торговли краевого Минпромторга Алла Сорока, слова которой приводятся в сообщении.

В хабаровском комплексе разместятся 500 торговых павильонов, а в Комсомольске-на-Амуре - 320. Обязательными элементами ярмарок станут сцена (театр под открытым небом), каток, детские площадки. Также в комплексах будут работать рестораны и супермаркеты. Отмечается, что, помимо Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, "русские ярмарки" появятся еще в 13 дальневосточных городах: Благовещенске, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Улан-Удэ, Якутске, Южно-Сахалинске и Анадыре.