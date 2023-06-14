Якутская компания возместит ущерб от загрязнения реки Лены после столкновения танкеров

По словам генерального директора ПАО "ЛОРП" Сергея Ларионова, экипаж судна за 20 минут устранил течь топлива

ЯКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Руководство якутской компании "Ленское объединенное речное пароходство" (ЛОРП) заявило о готовности возмещения ущерба после столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области.

"Экипаж сделал все возможное, [чтобы] максимально минимизировать попадание в реку. Минут 20 они боролись, они производили крен на левый борт парохода, выкачивали сразу в другую емкость это топливо и тут же заделали пробоину ветошью. За 20 минут они устранили течь. При сдаче топлива на нефтебазу - в Олекминск он идет - мы посмотрим, сколько там не хватает. <…> Будем отвечать, будем платить за экологию, там все расценки есть", - сказал генеральный директор ПАО "ЛОРП" Сергей Ларионов, обращение которого опубликовано в телеграм-канале оперштаба Якутии.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров", принадлежащего ПАО "ЛОРП", и ТР-901 произошло в понедельник вечером в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. В Киренском районе введен режим ЧС.

Ранее в компании "ЛОРП" ТАСС сообщили, что в связи с аварией назначена комиссия, идет расследование, оперативные мероприятия своевременно проведены. Танкер ТР-901 принадлежит киренскому ООО "Алексеевская РЭБ флота".

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, водозаборов на Лене ниже от места аварии нет, населенные пункты снабжаются водой из скважин. Возбуждено уголовное дело, ранее сообщалось, что капитан танкера, который перевозил топливо, был в состоянии алкогольного опьянения.

13 июня в Якутии введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Усилен лабораторный мониторинг качества воды в районах Якутии, по территории которых протекает река Лена.